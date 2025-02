2025-02-19 23:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تمكنت شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار، اليوم، من الإطاحة بأحد تجار المخدرات خلال عملية أمنية نوعية نُفذت في قضاء الفجر، شمال مدينة الناصرية. وذكر مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مما أسفر عن القبض على المتهم دون أي حوادث....

The post عملية أمنية محكمة تطيح بتاجر مخدرات شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.