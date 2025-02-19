2025-02-19 23:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن مدير عام بلدية مركز الرصافة، المهندس عادل الزبيدي، فرض غرامة قدرها مليون دينار على أصحاب المركبات الذين يركنون سياراتهم فوق الأرصفة العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات للحد من التجاوزات وتنظيم الفضاءات العامة. وخلال لقاء تلفزيوني عبر قناة العراقية الإخبارية، كشف الزبيدي عن خطة متكاملة لمعالجة التجاوزات داخل الأزقة السكنية، مشيرًا إلى […]

ظهرت المقالة غرامة مليون دينار لوقوف السيارات على الأرصفة.. وبلدية الرصافة تطلق حملة لرفع التجاوزات أولاً على ايشان.



