دورتموند يتعادل مع سبورتينغ ويبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا

2025-02-20 00:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي، مساءاليوم الأربعاء، ليبلغ الفريق الألماني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطالأوروبا لكرة.

وتعادلالفريقان من دون أهداف في إياب الملحق، ليبلغ ضمن النهائي مستفيداً من انتصارهذهاباً بثلاثية نظيفة.

ويواجهالفريق الألماني في ثمن النهائي إما ليل الفرنسي أو أستون فيلا الإنكليزي بموجبالقرعة التي ستسحب الجمعة.

وتأثّرتبداية المباراة بنتيجة مواجهة الذهاب، فسيطر الفريق البرتغالي بشكل نسبي في إطارسعيه تعويض تأخره بثلاثية وقلب الطاولة وإحداث المفاجأة، من دون أن تزعج محاولاتهمالهجومية السويسري غريغور كوبيل حارس مرمى المضيف.

لكنأصحاب الأرض سرعان ما نظموا صفوفهم واستعادوا زمام المبادرة، فلاحت أمامهم فرصتانلافتتاح التسجيل بتسديدتين من على مشارف منطقة الجزاء للنمسوي مارسيل سابيتسر (27)والغيني سيرهو غيراسي (27) تصدى لهما حارس مرمى الضيوف روي سيلفا ببراعة.

وتابعدورتموند محاولاته الهجومية في الشوط الثاني، لكن سيلفا منع بداية كريم أدييمي منهزّ شباكه بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء (49)، ثم السويدي دانيال سفينسون منالمسافة عينها (53).

ووقعسيلفا في المحظور بإعاقته أدييمي مهديا فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ركلةجزاء، قبل تصحيح خطأه بالتصدي لها، حارما غيراسي من رفع رصيده إلى 11 هدفاً فيصدارة هدافي المسابقة (59).

ووقفالقائم الأيمن في وجه البديل الأميركي جيوفاني رينا القائم الأيمن حارما إياه منافتتاح التسجيل بعد لحظات من دخوله (69)، قبل إلغاء الحكم هدفا برأسية إيمري دجانبعد ركلة حرة مباشرة (73).