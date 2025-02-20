"كورك": قرار هيئة الإعلام والاتصالات تعسفي وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء

2025-02-20 00:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصفت شركة "كورك تيليكوم"، يوم الأربعاء، قرار هيئةالإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بـ"التعسفي وبتوجيه من مكتب رئيسالوزراء"، معتبرة أن القرار "سابقة خطيرة" و"تجاوز واضح على القانون"،داعية رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة،لـ"التدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات الظالمة"، على حد وصفها.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تعرض ملايين العراقيينمن مستخدمي شبكتنا لقطع خدمة الإنترنت بشكل تعسفي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارةالاتصالات وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق ولا أي دولةفي العالم، في تجاوز واضح للقانون وعقد الترخيص الذي ما يزال سارياً وفقاً للفترة التعويضيةالتي أقرها مجلس أمناء الهيئة عام 2020 وصادق عليه مجلس الوزراء، وذلك بسبب الأضرارالتي لحقت بنا جراء حرب إرهاب داعش".

وأضافت "ورغم أن شركتنا كانت الأكثر تضرراً من العمليات الإرهابيةالتي نفذتها عصابات داعش الإجرامية، إلا أن الهيئة قررت بشكل مفاجئ قطع الخدمة، ثمقامت وزارة الاتصالات بقطع أوصال شبكتنا بالكامل، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين".

وتابعت "وعلى مدار الفترة الماضية، تعرضت شركتنا لحملة تضليل إعلاميلتشويه سمعتها واتهامها زوراً بعدم السداد، رغم أننا التزمنا بالقانون ووافقنا علىتسوية مالية لا أساس لها قانونيا، بناءً على اتفاق مع اللجنة النيابية المختصة".

وبينت الشركة "وقد أكدت كل من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلىعدم وجود أي مانع قانوني لهذه التسوية، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيللإفشالها، في خطوة تعكس ضغوطا سياسية تهدف إلى إقصاء شركتنا لصالح جهات أخرى مستفيدةعلى حساب المواطن".

وأوضحت، أنه "لأول مرة، يحدث هذا الظلم على خدمة المواطنين في العراقوفي جميع أنحاء العالم، ومع الأسف، فإن هذه الحالة ستؤثر بشكل سلبي جداً على كل مستثمرفي العراق، حيث تُظهر أن من يريد الاستثمار في العراق يجب أن يدرك أن استثماره سيكونفي بلد تُدار فيه الأمور بالقوة والمصالح بدلًا من القانون والعدالة".

وبينت "فالإنترنت والاتصالات حق أساسي من حقوق الإنسان وحرمان العراقيينمنه بهذه الطريقة انتهاك صارخ لا يمكن السكوت عنه. لذلك نناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى،وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، للتدخل العاجل ووقف هذه الإجراءاتالظالمة التي تهدد مستقبل الاتصالات في العراق وتمس بحقوق ملايين العراقيين".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءعقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالاتلتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة "كورك" بتعويض المشتركين وفقاًلبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات"كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليمكوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار.

وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار،يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافيةفي إدارة قطاع الاتصالات.