"كورك" تصدر بيانا "غاضبا" وتوجه نداء للقضاء والنزاهة

2025-02-20 00:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت شركة "كورك" إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في العراق، ايوم الخميس (20 شباط 2025)، بيانا "غاضبا" بعد قطع خدمة الإنترنت بشكل مفاجئ من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، وذلك بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، تلقته "بغداد اليوم"، فإن قطع الخدمة تم دون سابق إنذار، رغم التزام الشركة بجميع القوانين والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك تسوية مالية تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تعكس ضغوطًا سياسية تهدف إلى إقصاء الشركة لصالح جهات أخرى، مما يهدد بيئة الاستثمار في العراق.

كما أكد البيان أن قطع الإنترنت يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعيًا إلى تدخل عاجل من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة لوقف هذه الإجراءات.

أدناه نص البيان كما ورد لـ"بغداد اليوم":







