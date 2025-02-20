رئيس شبكة الإعلام بالمنتدى السعودي للإعلام: العراق من أكثر دول المنطقة التي تمتلك حرية الرأي

2025-02-20 00:30:01 - المصدر: واع

الرياض – واعانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى السعودي للإعلام، فيما أكد رئيس شبكة الاعلام العراقي كريم حمادي، أن العراق من أكثر الدول في المنطقة التي تمتلك حرية الرأي.وشكر رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي -خلال مشاركته- القائمين على هذا المنتدى المهم، الذي يأتي في وقت حاسم للتعاون الإعلامي بين الدول العربية.وأكد حمادي: "نحن في العراق، نعد الإعلام جزءًا لا يتجزأ من بناء الدولة الحديثة، لذلك نعمل جاهدين على تطوير الإعلام العراقي، وتعزيز التعاون مع الإعلام العربي.وأضاف: "إننا نفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي أو صحفي بل نعد أنفسنا من أكثر الدول في المنطقة نمتلك حرية الرأي"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم بلد آمن ويرحب بقدوم إخوته سواء للسياحة أو الاستثمار كما أن بغداد العاصمة مدينة مليئة بالحيوية والنشاط".وشدد حمادي على "أهمية التعاون الإعلامي بين الدول العربية؛ لمواجهة التحديات التي تواجهنا والعمل معًا لتعزيز القيم العربية المشتركة، ولبناء مجتمع إعلامي قوي ومستقل".وأوضح أن "الإعلام اليوم يفتقر إلى القيادة الحقيقية، حيث يقتصر على الإدارة فقط"، مؤكداً "على ضرورة أن يكون المسؤولون في القطاع الإعلامي على دراية بالمتغيرات الحالية ومواكبتها كما أن المشهد الإعلامي أصبح من أكثر التحديات".ونوه إلى أن "التنافس مع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أصبح واقعاً مفروضاً، فنحن لا ننافس مؤسسات إعلامية فقط، بل نواجه مؤثرين ومدونين استطاعوا جذب الجمهور بطرق جديدة".وأشار حمادي إلى أن "المواطن اليوم يجد في هذه المنصات كل ما يبحث عنه، فهو لا يرغب في محتوى نخبوي معقد، وهذا يضع تحديًا كبيرًا أمام الإعلاميين في كيفية الحفاظ على تأثيرهم في الأجيال القادمة".