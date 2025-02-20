القبض على (6) متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود في السليمانية

2025-02-20 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة قوات الحدود، القبض على (6) متسللين من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين وفي عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على (6) متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".