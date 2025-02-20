فؤاد حسين: التوتر بين واشنطن وطهران يؤثر على العراق

2025-02-20 00:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن هناك مواقف عربية واضحة بشأن مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة، إلى جانب ردود فعل قوية في المجتمعات العربية.

وأشار احسين في تصريح لقناة DW عربية، تابعته "بغداد اليوم"، إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران يؤثر على العراق، من منطلق الواقعية السياسية.

كما أكد على أن العراق على اتصال مستمر مع الجانب الإيراني، ويتطلع إلى إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي، مع التأكيد على أن العراق ينطلق من مصلحته الخاصة، وقد حافظ على التوازن في التعامل مع الأطراف المعنية.

يذكر أن فؤاد حسين كان قد شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، حيث أكد على الدور المحوري لهذا التحالف في مواجهة تنظيم داعش.