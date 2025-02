تردد الصدر في المشاركة بانتخابات 2025 يزيد «حظوظ الفصائل»

2025-02-20 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تبدو الأخبار عن احتمال "مقاطعة" التيار الصدري مجددًا للانتخابات التشريعية القادمة مريحة لعدد من القوى الشيعية و"الفصائل" التي تنوي تعويض الخسارة في اقتراع 2021. وحتى الآن، لم يحسم مقتدى الصدر، زعيم التيار، قراره بشأن مشاركته في الانتخابات التي يُفترض أن تُجرى قبل نهاية العام الحالي، في وقت يتصاعد فيه الصراع السياسي. وبحسب […]

