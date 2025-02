العراق على اعتاب مرحلة «رقمية» مهمة.. "الذكاء الاصطناعي" فرصة للنمو الاقتصادي أم تهديد للوظائف؟

2025-02-20 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تبارك عبد المجيد يواجه العراق تحديات في مواكبة التحول الرقمي بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الكفاءات، رغم وجود جهود لتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني. يرى مختصون أن الذكاء الاصطناعي قد يوفر فرصًا للنمو الاقتصادي، لكنه قد يهدد الوظائف التقليدية إذا لم تُرافقه خطط لتأهيل الكوادر. ويشهد العراق تحديات معقدة في سعيه لمواكبة […]

