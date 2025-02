العراق يتطلع لتحقيق اكتفاء ذاتي بإنتاج الغاز والانظار تتجه صوب قطر

2025-02-20 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد نقل تقرير لموقع، أويل برايس Oil Price، عن الخبير والمراقب الدولي في سوق الطاقة العالمية، سايرل ودرشوفن، بأن العراق يسعى الى تنويع خططه في مجال الطاقة وضمان توفير وقود الغاز بتعزيز انتاجه المحلي والاستغناء عن الاستيراد، فيما أشار الى وجود مؤشرات واضحة لتحقيق مستقبل أفضل لقطاع الطاقة في العراق إذا […]

