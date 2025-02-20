مبابي يفترس السيتي ويقود الريال لثمن نهائي دوري الأبطال

2025-02-20 01:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، في إياب الدور الفاصل، ليحسم بطاقة العبور بمجموع المباراتين (6-3).

دخل ريال مدريد المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بأفضلية الفوز ذهابًا (3-2)، ليعزز هذا الفوز النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل "هاتريك" منح الفريق انتصارًا مستحقًا على حامل اللقب.

ونجح السيتي في تقليص الفارق في الدقيقة +90 2 عبر نيكو غونزاليس، الذي تابع كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة قوية من عمر مرموش، ليحرز هدف حفظ ماء الوجه للفريق الإنجليزي.

بهذا الانتصار العريض، ضرب ريال مدريد موعدًا في دور الـ16، إذ ينتظر مواجهة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن، وهي المباراة التي ستحددها قرعة يوم الجمعة المقبل، في مواجهة تحمل تحديًا جديدًا للفريق الملكي في طريقه لاستعادة لقب دوري الأبطال.