بمشاركة عربية وأجنبية .. افتتاح مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

2025-02-20 01:35:02 - المصدر: واع

بغداد –واع - أحمد سميسمتصوير: واثق الخزاعي - حسين الونانافتتح مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب بدورته الأولى في بغداد الذي اقامته وزارة الشباب والرياضة برعاية إعلامية من شبكة الإعلام العراقي، وحضور عدد من الفنانين العراقيين والعرب والأجانب ومن المهتمين بالشأن السينمائي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان عدد الأفلام المشاركة في المهرجان بلغت 226 فيلما من جميع أصناف الفيلم القصير الروائي، الوثائقي، التحريك، الفيديو ارت، من بلدان عربية واجنبية فضلا عن الأفلام العراقية من داخل العراق وخارجه، تم مشاهدتها عبر لجنة اختيار متخصصة عملت على ترشيح الأفلام المؤهلة للمسابقات والعرض ضمن معايير اعتمدها المهرجان، وشهد الافتتاح عرض فيلم (أناشيد آدم) للمخرج عدي رشيد.وقال وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع خلال كلمة له في افتتاح المهرجان وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من دواعي الاعتزاز ان أكون اليوم جزءا من هذا الحدث الثقافي الملهم المتمثل بمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب، ان نقدم لوطننا وللعالم مجموعة من المواهب الشبابية الواعدة في مجال صناعة الأفلام".وأضاف: "نؤكد التزمنا بدعم المواهب الشابة وإبراز دور السينما وسيلة للتعبير والتغيير وكما اهتمت وزارة الشباب والرياضة بالقطاع الرياضي فسوف تهتم أيضا بدعم الشباب فنيا وما يمتلكوه من مواهب تستحق الاهتمام".وأعرب المبرقع عن ترحابه الكبير بالفنانين العرب والأجانب الذي جاءوا الى بغداد ليشاركوا ويدعموا حفل افتتاح المهرجان بكل حب واهتمام.من جهته، قال مدير المهرجان التنفيذي خالد زهراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب يتجاوز فكرة المسابقة وحدودها ويعمل على تأهيل ودعم الشباب، ويهدف الى وضعهم على الطريق الصحيح في مجال صناعة السينما".وأشار الزهراوي الى ان " التلاقح الفكري والجمالي ما بين الشباب السينمائيين العراقيين والفنانين العرب من الممثلين والمنتجين والمخرجين سيسهم في خلق منظومة من التحولات الفنية من التجارب التي تكون مؤثرة وفاعلة في السينما مستقبلا".من جانبها قالت الناقدة والصحفية المصرية ناهد صلاح لوكالة الأنباء العراقية (واع)،"سعيدة جدا ان أزور بغداد للمرة الثانية ضمن أنشطة سينمائية مختلفة، واليوم احضر للمشاركة في مهرجان العراق الدولي لأفلام الشباب الذي أتمنى ان يكون بوابة نحو تنمية المواهب السينمائية لاسيما تجارب الشباب، وصناعة سينما عراقية متميزة تنافس بها عربيا".وأضافت: أن "العراق اليوم يستعيد دوره الثقافي والفني في العالم العربي كما عهدناه، سنوات طويلة ونحن نفتقد بغداد الشعر والموسيقى والمسرح والسينما والرواية لذلك أقول نحّن اليك يا بغداد وبقوة وها انتِ تعودين الى مجدك وتكونين ملتقى العالم العربي والدولي في مجالات الفن والثقافة".كما أشارت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى ان " بغداد له مكانة كبيرة في قلبي كنت أزورها كثيرا مع اسرتي عندما كنت صغيرة، واليوم زرتها ورأيتها مشرقة مزدهرة في مجالات كثيرة".وأضافت: ان "يقام مهرجان سينمائي دولي في بغداد فهذا يدل على ان الفن العراقي مازال قائما ومؤثرا رغم ما تعرض له من أزمات صعبة، العراقيين قادرين ان يصنعوا التغيير وان يبهروا العالم".وأشارت الى ان "السينما صناعة فلابد لهذه الصناعة ان تدوم وتزدهر في العراق مثلما كان سابقا في مجال الانتاجات السينمائية".وأوضح الفنان التشكيلي أحمد البحراني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنه" كلفت من قبل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع وكذلك الفنان خالد الزهراوي على تصميم شعار جائزة المهرجان من مادة البرونز بعنوان (المسلة) وكان شرفا كبيرا".وأضاف: "وزارة الشباب ليس اختصاصها رياضيا فحسب بل الاهتمام بالشباب وتطوير امكاناتهم ومواهبهم لذلك ليس غريبا ان تقدم وزارة الشباب مهرجانا فنيا داعما للمواهب الشبابية".وأشار الفنان المصري أحمد شاكر عبد اللطيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "بانه يدعم ويشجع المواهب السينمائية العراقية التي من الممكن ان تقود المرحلة الفنية القادمة"وبيّن "ان العراق يمتلك مواهب فنية كبيرة سواء في السينما او التلفزيون وقادر ان يقدم فنا رصينا يصدر الى العالم العربي ويكون مؤثرا في خارطة الفن".من جهتها قالت الفنانة المصرية داليا مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "هذه زيارتي الأولى الى بغداد رأيت الترحاب الكبير في عيون العراقيين الذين طوقوني بمحبتهم"وأضافت: "انا واثقة قبل ان أرى الأفلام المشاركة بانها ستكون على مستوى فني جميل، وان إقامة مهرجانات سينمائية دولية في العراق يتيح للشباب العراقي المبدع الاطلاع على تجارب سينمائية متنوعة ويفتح ابوابا جديدة امام السينما العراقية".















