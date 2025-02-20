ريال مدريد يهزم مانشستر سيتي بثلاثية ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

2025-02-20 01:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقضى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على آمال ضيفه مانشستر سيتي في مباراة الفريقين، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ودخل الريال المباراة بأفضلية فوزه خارج أرضه على ملعب الاتحاد ذهابا بنتيجة (3-2).لكن الفريق الملكي نجح في تعقيد مهمة السيتزنز بهدف مبكر في أول 4 دقائق من زمن اللقاء، عبر كيليان مبابي.وجاء الهدف بتمريرة طويلة من راؤول أسينسيو، تسلمها مبابي ووضعها من فوق رأس الحارس إيدرسون ببراعة.وعاد مبابي لتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 33 بعد فاصل من التمريرات بين لاعبي الملكي، ثم مراوغة رائعة من المهاجم الفرنسي، لجيسكو جفارديول مدافع السيتي، قبل أن يسدد في الشباك.ولم يتوقف مبابي عند هذا الحد، بل أضاف الهدف الثالث، ليوقع على الهاتريك بتسدية أرضية رائعة في الدقيقة 61.وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت" إلى وصول المهاجم الفرنسي لهدفه رقم 27 هذا الموسم بمختلف البطولات.من جانبها ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن مبابي بهدفه الأول سجل أسرع هدف للريال في دوري الأبطال منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس في أبريل/نيسان 2018.جل مبابي هدفه ضد السيتي بعد 3 دقائق و35 ثانية، فيما أحرز رونالدو هدفه ضد اليوفي بعد دقيقتين و47 ثانية.كما أن الهدف الأول هو أسرع ما يستقبله السيتي في البطولة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، حينما هز هوفنهايم شباكه بعد 43 ثانية.