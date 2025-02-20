مخاوف ترامب من الرسوم الجمركية تبقي الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة

2025-02-20 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية مخاوف من ارتفاع التضخم وحرب تجارية عالمية كبرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2937.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:35 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2946.85 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2955.90 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "تثبت التوقعات غير المؤكدة للتجارة العالمية والتضخم أنها مواتية للذهب وتعمل على جلب مستوى 3000 دولار إلى النطاق".

منذ توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألومنيوم . وقال يوم الأربعاء إنه سيعلن عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية "خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك".

وأظهرت محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن مقترحات ترامب السياسية الأولية أثارت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأكدت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون حاليا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 38 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.75 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 971.90 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 968.94 دولار.