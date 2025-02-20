الموقف المروري: خرائط الطرق "حمراء" وحركة السير شبه متوقفة في بغداد

2025-02-20 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس (20 شباط 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها وذلك بالتزامن مع بداية الدوام الرسمي.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

شارع الجوازات مزدحم

شارع المغرب مزدحم

الوزيرية مزدحمة

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم