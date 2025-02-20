2025-02-20 09:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

عبّر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن خيبة أمله بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف والخروج من دوري ابطال اوروبا.

وقال المدرب الإسباني بعد المباراة: "عندما تكون في المركز 22، فهذا يعني أنك لم تكن جيدًا بما فيه الكفاية. كنا الأسوأ هذا العام، كنا نريد الدخول في المباراة، لكننا لم نكن على المستوى المطلوب، في حين أن ريال مدريد يمتلكه بشكل كامل الآن".

وتابع: "بدأنا المباراة بشكل سيئ جدًا، استقبلنا هدفًا مبكرًا، ثم جاء الهدف الثاني. عندما تلعب ضد فريق مثل ريال مدريد في مباراتين ذهابًا وإيابًا، تجد نفسك أمام فريق قوي جدًا."

وواصل: "لقد قابلت أفضل نسخة من ريال مدريد في السنوات الأخيرة. هم قادرون على الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة، ويدافعون جيدًا، ويعرفون متى يهاجمون ومتى يتراجعون، وفي النهاية، لا أستطيع سوى أن أهنئهم".