بعد الهاتريك.. كيف علق مبابي على تألقه في ليلة الأبطال

2025-02-20 09:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

علق نجم ريال مدريد كيليان مبابي على تألقه في دوري أبطال أوروبا، وقيادته الفريق الإسباني لدور الـ16 من البطولة، بعدما سجل ثلاثية رائعة (هاتريك) في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال مبابي بعد انتهاء المباراة: "كانت ليلة مثالية. أردنا التأهل. تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال منطقي".

وبأهدافه الثلاثة، رفع مبابي رصيده في هذا الموسم من البطولة القارية إلى 7 أهداف في 10 مباريات، وإلى 27 هدفا في مختلف المسابقات.