النفط العراقي يتجاوز حاجز الـ78 دولارا للبرميل

2025-02-20 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تجاوزت أسعار النفط العراقي، خلال تعاملات اليوم الخميس (20 شباط 2025)، حاجز الـ78 دولارا للبرميل في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 75.74 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 78.79 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.65+ على التوالي تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 75.79 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 71.88 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.25+ و 0.37+ لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع