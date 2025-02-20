مصرف الرافدين يعزز كفاءة خدماته عبر التوسع بتطبيق نظام Q System الإلكتروني

2025-02-20 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن تعزيز كفاءة خدماته عبر التوسع بتطبيق نظام Q System الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، أعلن مصرف الرافدين عن التوسع في تطبيق نظام Q System الإلكتروني لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن، ليشمل أكثر من 27 فرعًا في بغداد والمحافظات، مع خطة تدريجية لتعميمه على فروع أخرى لاحقًا".

وأضاف أن "هذا التوجه يعكس التزام المصرف بتبني أحدث التقنيات المصرفية لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، حيث يوفر النظام آلية متطورة لتنظيم حركة الزبائن داخل الفروع، وتقليل فترات الانتظار، وتحديد ترتيب العملاء وفق أولوية الخدمة، مع تقدير زمني دقيق لإنجاز المعاملات".

وأوضح أن "هذا التطور يأتي ضمن رؤية المصرف لتعزيز التحول الرقمي ورفع مستوى رضا العملاء، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة العمليات المصرفية وتوفير تجربة أكثر سلاسة ودقة".