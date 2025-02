ختام الجولة 21 من دوري نجوم العراق.. مواجهات حاسمة اليوم

2025-02-20 10:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين بإقامة أربع مواجهات. إذ يضيف فريق نفط ميسان نظيره الكرمة في ملعبه في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبذات التوقيت يحل نوروز ضيفاً على ديالى، فيما يحتضن ملعب الشعب الدولي في الخامسة مساءً مواجهة مثيرة تجمع القوة الجوية والحدود ، وتختتم […]

