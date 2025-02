2025-02-20 10:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حدَّدتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ الرابع من أيار المقبل موعداً للتقديم على الدراسات العليا، و(29) حزيران لإجراء الاختبار التنافسيِّ. وقال الناطق الإعلاميُّ باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) إنَّ "الوزارة حدَّدتْ مدَّةً تمتدّ لـ(36) يوماً تبدأ من الرابع من أيار المقبل وحتى العاشر من حزيران كموعدٍ لبدء التقديم الإلكترونيِّ […]

