رئيس إقليم كوردستان يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان

2025-02-20 10:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن تمنياته بالشفاء العاجل للبابا فرنسيس من الوعكة الصحية التي يمر بها.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على منصة "اكس - تويتر سابقا"، "أتمنى لقداسة البابا فرانسيس الشفاء العاجل والصحة الجيدة".

وقال أيضا "إن رسالته عن السلام والرحمة والوحدة لا تزال تلهم الناس في جميع أنحاء العالم. أتمنى أن يستعيد قوته قريبًا ويواصل خدمته الثمينة للإنسانية".

وأدخل البابا فرنسيس (88 عاما) يوم الجمعة الماضي إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من التهاب متواصل في الشعب الهوائية، وأُلغيت مواعيده حتى نهاية هذا الأسبوع.

وكان الفاتيكان قد قال في بيان الثلاثاء: "أظهر فحص الصدر الذي خضع له البابا بعد ظهر اليوم وجود التهاب رئوي ثنائي تطلب علاجا دوائيا إضافيا، ومع ذلك فإن مزاج البابا فرنسيس جيد".

وذكر البيان، أن العدوى المتعددة الميكروبات التي حدثت في سياق تمدد في القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية الربو، تطلبت استخدام علاج بالمضادات الحيوية القائمة على الكورتيزون وجعلت العلاج أكثر تعقيدا.

وأعلن الفاتيكان، أمس الأربعاء، وجود تحسن طفيف في الفحوصات الخاصة بالبابا فرانسيس الذي يخضع للعلاج في العاصمة الإيطالية روما.