2025-02-20 10:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من مصادر تجارية، يوم الخميس، أن واردات النفط من الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 6.5% في يناير/كانون الثاني إلى 2.7 مليون برميل يوميا، مع استمرار العراق في كونه ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بصادرات بلغت 1.1 مليون برميل يوميا، تليها السعودية والإمارات.

واشارت ان المصافي الهندية اتجهت إلى النفط غير الروسي في الشهر الماضي بعد أن حذرتها الحكومة من العقوبات الأميركية قبل أسابيع من الإعلان عنها.

وارتفعت واردات الهند من روسيا، أكبر مورديها للنفط، بنسبة 4.3% الشهر الماضي إلى 1.58 مليون برميل يوميا، لتحتل المركز الأول بأكثر الدول تصديرا للهند بحسب البيانات.

ومن المرجح أن تنخفض مشتريات الهند من النفط الروسي في الأشهر المقبلة، حيث ستشتري المصافي النفط الروسي فقط إذا تم توريده من قبل شركات وسفن لم تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وأدت العقوبات المشددة على موسكو من قبل الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة إلى إرباك تجارة النفط العالمية وإجبار المشترين للخام الروسي المخفض السعر على إيجاد طرق جديدة للحفاظ على مشترياتهم.

كما أظهرت البيانات ان واردات الهند من النفط الخام من الولايات المتحدة ارتفعت بشكل حاد في يناير كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول، مما جعل واشنطن خامس أكبر مورد للنفط إلى نيودلهي.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 218.400 برميل يوميا من النفط من الولايات المتحدة مقارنة بـ 70.600 برميل يوميا في ديسمبر.

وتستعد مصافي التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، لزيادة وارداتها من الطاقة من واشنطن، في الوقت الذي تتطلع فيه نيودلهي إلى زيادة مشترياتها من الطاقة من الولايات المتحدة إلى 25 مليار دولار من 15 مليار دولار العام الماضي.