2025-02-20 10:54:04 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إرشادات لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل الجنس والأنثى والذكر. وجاء إصدار إرشادت التحديث في الوزارة الأمريكية أمس الأربعاء، وذلك بعد أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب وتقوض حقوق المتحولين جنسيا. وقال روبرت إف. كنيدي الابن، بعد تعيينه وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، الأسبوع الماضي: “ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة وتعيد […]

ظهرت المقالة الصحة الأمريكية تحدّث تعريف “الذكر والأنثى”: سنعيد الفطرة السليمة أولاً على ايشان.



