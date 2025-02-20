2025-02-20 10:54:04 - المصدر: ايشان

انتقد رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك، الإنفاق الحكومي الأمريكي، محذرا من أن “أمريكا ستفلس” إذا لم تتم معالجة العجز المتزايد. وقال ماسك في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز إن دافع الضرائب الأمريكي العادي “يجب أن يكون في غاية الغضب” بسبب الإنفاق المهدر. وأوضح أن “الهدف العام هو محاولة خفض تريليون دولار من […]

ظهرت المقالة إيلون ماسك يحذر من إفلاس أمريكا بسبب “الإنفاق أكثر من اللازم” أولاً على ايشان.



