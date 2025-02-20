وزير الصحة: تعاون إقليمي أمني وصحي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

2025-02-20 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملا

أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أولت مكافحة الإدمان وسوء استخدام العقاقير والمؤثرات العقلية اهتماماً خاصاً فيما أشار الى أن هناك تعاوناً إقليمياً أمنياً وصحياً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال الحسناوي في المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الأطباء النفسيين العراقية، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أولت القطاع الصحي اهتماماً واسعاً وأولوية ومن ضمن الأسس التي اعتمدها البرنامج الحكومي الخاص بالصحة، هي مكافحة الإدمان وسوء استخدام العقاقير والمؤثرات العقلية"، مبينا أن "وزارة الصحة قدمت عملاً كبيراً اضافة الى مجلس النواب والوزارات الأخرى".

وتابع، أن "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، استمرت بوضع استراتيجيات مهمة وتمت مصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات"، لافتا الى أن "هناك تعاوناً إقليمياً، مرة يتعلق بالجانب الأمني والاستخباري ومرة أخرى بالجانب الصحي بمشاركة منظمات الأمم المتحدة كمنظمة (الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات) و(منظمة الصحة العالمية)".

ولفت الى أن "الصحة النفسية من أولويات وزارة الصحة وهناك جملة من المشاريع التي بعضها أصبح واقعاً والبعض الآخر في طريقه الى أن يصبح واقعاً".