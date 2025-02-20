الذهب يستمر في التداول قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

2025-02-20 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس (20 شباط 2025)، لتستمر قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط مخاوف من تفاقم التضخم واندلاع حرباً تجارية عالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2938.57 دولار للأونصة، وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً أمس الأربعاء عند 2946.85 دولار، فيما وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2955.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.

المصدر: وكالات