الجولة 21 تنطلق اليوم.. مواجهات حاسمة في دوري نجوم العراق

2025-02-20 11:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

تقام اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم وذلك في العاصمة بغداد وفي ميسان جنوبي البلاد.

وعند الساعة 2:30 من بعد الظهر تقام مباراتان تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الكرمة، على ملعب ميسان الأولمبي، فيما يستضيف فريق ديالى فريق نوروز على ملعب المدينة الدولي في بغداد وهو الملعب المفترض لديالى .

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة 5:00 عصرا تجمع فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق الحدود على ملعب الشعب الدولي .

‏ويختتم فريقا الزوراء وضيفه كربلاء مباريات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة 7:30 مساءً .



