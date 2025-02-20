2025-02-20 11:45:04 - المصدر: ايشان

وجهت حركة “حماس” سلسلة رسائل عبر لافتات رفعتها في موقع تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين الأربع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إحداها تحذر الكيان الصهيوني من العودة للحرب في غزة. ورفعت “حماس” لافتة على منصة تسليم الرهائن عليها عبارة “عودة الحرب تساوي عودة الأسرى في توابيت”، وقد كتبت باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية. […]

ظهرت المقالة حماس تسلم الكيان جثث أربع رهائن وتحذره من العودة للحرب أولاً على ايشان.



