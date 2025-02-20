2025-02-20 11:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاني مدرسة الفتوة الواقعة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار من اكتظاظ كبير في أعداد الطلبة، حيث يضم الصف الواحد أكثر من 60 طالباً، ما يعيق سير العملية التعليمية بشكلٍ سليم.

وأكد عدد من أولياء الأمور لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المشكلة تعود إلى قلة المدارس في المنطقة وغياب التوسعات اللازمة لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايدة".

وأضافوا أن "الاكتظاظ يؤثر سلباً على تركيز الطلاب ويُضعف من جودة التعليم".

وأكدت مصادر في مديرية التربية بمحافظة الأنبار أن "هناك خططًا لتوسعة البنية التحتية التعليمية، ولكنها تحتاج إلى دعم حكومي أكبر وسرعة في التنفيذ لتلبية الاحتياجات المتزايدة".

يُذكر أن أزمة اكتظاظ المدارس في الأنبار ليست جديدة، بل تتكرر في عدة مناطق بسبب عودة أعداد كبيرة من السكان إلى مدنهم بعد الاستقرار النسبي، ما زاد الضغط على المؤسسات التعليمية.