دراسة: الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن من الجليد سنويا

2025-02-20

وكالات: فقدت الأنهار الجليدية حول العالم مجتمعة 6542 مليار طن من الجليد بين عامي 2000 و2023، مما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 18 مليمترا، وفقا لدراسة تحليلية نُشرت يوم الأربعاء. وخلال هذه الفترة، فقدت الأنهار الجليدية 273 مليار طن من الجليد سنويا في المتوسط، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة “نيتشر”...

