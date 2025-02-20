المنتجات النفطية تعلن إطلاق الوجبة الثالثة من النفط الأبيض في بابل

2025-02-20 12:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، عن إطلاق وجبة جديدة من مادة النفط الأبيض لتوزيعها بين المواطنين في محافظة بابل.

وذكر مدير عام الشركة، حسين طالب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً للتوجيهات الوزارية، تم إطلاق الوجبة الثالثة من النفط الأبيض في محافظة بابل وبواقع 50 لتراً لكل عائلة وفق السعر الرسمي المدعوم بـ150 ديناراً للتر الواحد".

وأضاف أن "آلية توزيع المشتقات النفطية ستكون عن طريق إيصال المنتوج لدار سكن كل مواطن من خلال الوكلاء الجوالين المعتمدين لدى فرع الشركة في محافظة بابل".

ولفت إلى أن "فرع الشركة في المحافظة أعلن عن إيقاف الوجبة الثانية من توزيع النفط الأبيض بتاريخ 20/2/2025 والتي حقق فيها نسبة توزيع تجاوزت 83% من عدد البطاقات التموينية".