بتهم النصب والاحتيال وترويج عملة مزيفة.. القبض على متهمين اثنين بكركوك

2025-02-20 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

القت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، القبض على متهمين اثنين احدهم بجريمة النصب والاحتيال وآخر بترويج العملة المزورة في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية بإسناد مفارز استخبارات اللواء، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين بجريمة النصب والاحتيال في ناحية العباسي بكركوك".

وأضاف البيان، ان "قوة من اللواء الثاني عشر بأسناد الجهد الاستخباري، القت القبض على متهم مطلوب بجريمة ترويج العملة المزورة، في ناحية الرياض بكركوك".

وتابعت القيادة، انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".