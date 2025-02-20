حاكم الزاملي يحث جماهير التيار الوطني الشيعي على تحديث سجلاتهم الانتخابية

2025-02-20 12:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حث القيادي في التيار الوطني الشيعي، حاكم الزاملي، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، جماهير التيار الوطني الشيعي على تحديث سجلاتهم الانتخابية.

ووجه الزاملي في منشور على صفحته في (الفيس بوك)، تابعته "بغداد اليوم"، على "الذهاب لمراكز التحديث لتحديث سجلك الانتخابي انت وعائلتك الكريمة، بات التزام ومسؤولية وواجب وطني، حدث بطاقتك".

وكان قد دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم امس الأربعاء، أنصاره الى تحديث سجل الناخبين سواء دخلوا بالانتخابات أم قاطعوها من خلال إجابة على سؤال احدهم.



