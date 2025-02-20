العميدي: التحضير لمباراة فلسطين تم وفق معايير الاتحاد الدولي
2025-02-20 12:55:03 - المصدر: واع
بغداد – واع – زيد غالب
يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم غدٍ الجمعة، مواجهة مهمة أمام نظيره الفلسطيني ضمن النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2025، وذلك في قاعة الشعب للألعاب الرياضية في بغداد، في تمام الساعة السابعة مساءً. كما سيلتقي نظيره الأردني يوم الاثنين المقبل في القاعة نفسها.
وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" جميع التحضيرات تجري وفق تعليمات الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، مشيراً إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، وقد زار المراقب الدولي، قاعة الشعب وأعرب عن إعجابه بالتجهيزات. وتم تنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية وفق المعايير الدولية، سواء من حيث التجهيزات أو الترويج الإعلامي".
وأوضح العميدي، أن الدوري العراقي للمحترفين شهد تنافساً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن يتم إيقافه لمدة 25 يوماً لإتاحة الفرصة للمنتخب لإقامة معسكر تدريبي في بيروت".
وتابع العميدي، أن" المنتخب خاض ثلاث مباريات ودية أمام أندية لبنانية قوية تضم لاعبين محترفين، مما أسهم في رفع جاهزية الفريق قبل التصفيات. كما واصل المنتخب تحضيراته في بغداد بتدريبات صباحية ومسائية استعداداً للمواجهات المقبلة".
يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم غدٍ الجمعة، مواجهة مهمة أمام نظيره الفلسطيني ضمن النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2025، وذلك في قاعة الشعب للألعاب الرياضية في بغداد، في تمام الساعة السابعة مساءً. كما سيلتقي نظيره الأردني يوم الاثنين المقبل في القاعة نفسها.
وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" جميع التحضيرات تجري وفق تعليمات الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، مشيراً إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، وقد زار المراقب الدولي، قاعة الشعب وأعرب عن إعجابه بالتجهيزات. وتم تنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية وفق المعايير الدولية، سواء من حيث التجهيزات أو الترويج الإعلامي".
وأوضح العميدي، أن الدوري العراقي للمحترفين شهد تنافساً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن يتم إيقافه لمدة 25 يوماً لإتاحة الفرصة للمنتخب لإقامة معسكر تدريبي في بيروت".
وتابع العميدي، أن" المنتخب خاض ثلاث مباريات ودية أمام أندية لبنانية قوية تضم لاعبين محترفين، مما أسهم في رفع جاهزية الفريق قبل التصفيات. كما واصل المنتخب تحضيراته في بغداد بتدريبات صباحية ومسائية استعداداً للمواجهات المقبلة".