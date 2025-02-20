السوداني يوجه بسحب العمل من الشركة الاسترالية المنفذة لمستشفى بعقوبة (وثيقة)

2025-02-20 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب العمل من الشركة الاسترالية المكلفة بتنفيذ مشروع مستشفى التحرير في بعقوبة.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الصحة، تلقتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، فأن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بسحب العمل من الشركة الاسترالية المكلفة بتنفيذ مشروع مستشفى التحرير في بعقوبة".

وادناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":







