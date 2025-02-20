2025-02-20 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، عن استرداد ضابط طبيب من السلطات التركية، إثر تورطه باقتراف جريمة الرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنها "تمكنت بعد المتابعة والتقصّي من استرداد المُدان لقمان محمد سليمان من السلطات التركية، لافتةً إلى أنه أقدم عندما كان يعمل "ضابط طبيب" في مُديرية الأمور الطبية في وزارة الداخلية على أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص؛ مقابل وعود بتعيينهم في وزارة الداخليـة".

وأضافت أن "استرداد المدان جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمُتابعة الدورية مع الجهات المعنية، لا سيما مُديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية والجهات القضائية خاصة جهاز الادعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّه والتي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركية، بعد التنسيق بين مُديرية الشرطة العربية والدولية ومكتب الانتربول في العاصمة التركية (أنقرة).

ولفتت هيئة النزاهة إلى إن "محكمة الجنايات المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحقه يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160لسنة 1983) المُعدل".