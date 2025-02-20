عراقيون يعملون في إحدى أكثر الصناعات تلويثا ولا مفر لهم

2025-02-20 13:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

امرأة عراقية تعمل في صناعة الطابوق (أ ف ب)

منذ ساعات الفجر الأولى، تحمّل داليا غالي (17 سنة) وأختها رقيّة حجارة الطابوق على ظهر حمار في معمل مخصص لإحدى الصناعات الأكثر تلويثاً في العراق، متمسكة بوظيفة بعيداً من المدرسة التي يجب أن يرتادها من هم في سنها، من أجل البقاء وعائلتها على قيد الحياة.

وتعمل عائلات عراقية بكاملها في معامل تقليدية لإنتاج الطابوق منتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلد وتحرق مواد نفطية معظمها غير مُعالج مما يتسبب بانبعاثات سامّة.

وأعلنت بغداد نهاية 2024، إغلاق أكثر من 100 من هذه المعامل في محيط العاصمة "بسبب الانبعاثات غير الملتزمة بشروط البيئة"، مما ينذر بإغلاق مزيد من المصانع التي توظف مئات الأشخاص.

وتقول الشابة المغطاة بالغبار قرب مدينة الكفل بمحافظة بابل، ثاني أكثر محافظات العراق فقراً، "تعبت كثيراً لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟... لولا عملنا، أختي وأنا، لا يمكن لعائلتنا أن تعيش"، لافتة إلى أن العائلة لا تملك هواتف ولا تلفزيون.

وتشير إلى أنها تركت المدرسة في سن الـ10، وتضيف "لو كنت أمتلك المال، لكنت عُدت إليها، لكنني لا أمتلك شيئاً"، وداليا غالي وشقيقتها هما المعيلتان الوحيدتان لعائلتهما المؤلفة من 17 فرداً، بينهم مسنّون مرضى وأطفال، اثنان منهم فقط في المدرسة.

وتؤكد رفضها لأن يلتحق أشقاؤها الأصغر بالعمل نفسه، موضحة "نعلم مدى التعب الذي قد يعانونه".

ظروف العمل

يعيش نحو 17 في المئة من سكان العراق الذين يزيد عددهم على 45 مليوناً، في الفقر وفق السلطات، وأشارت الأمم المتحدة عام 2018 إلى أن خمسة في المئة من أطفال البلد دون سن الـ14، يعملون.

وعلى رغم الأخطار البيئية والصحية، أكد كل العمال الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية، أنهم مضطرون للاستمرار في عملهم.

ويتوافد العمال في الشتاء اعتباراً من الثانية فجراً في ظل البرد القارس إلى المكان حيث يعملون حتى الظهر، وتراوح أجورهم اليومية بين 20 ألف دينار عراقي (15 دولاراً تقريباً) و50 ألف دينار (38 دولاراً تقريباً)، ما يكفي بالكاد لتأمين القوت اليومي.

في الصيف، يبدأ دوامهم عند منتصف الليل وينتهي قرابة الثامنة صباحاً مع بزوغ الشمس وارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 مراراً.

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عمال في معمل لصناعة الطابوق وسط العراق