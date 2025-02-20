عراقيون يعملون في إحدى أكثر الصناعات تلويثا ولا مفر لهم

منذ ساعات الفجر الأولى، تحمّل داليا غالي (17 سنة) وأختها رقيّة حجارة الطابوق على ظهر حمار في معمل مخصص لإحدى الصناعات الأكثر تلويثاً في العراق، متمسكة بوظيفة بعيداً من المدرسة التي يجب أن يرتادها من هم في سنها، من أجل البقاء وعائلتها على قيد الحياة.
وتعمل عائلات عراقية بكاملها في معامل تقليدية لإنتاج الطابوق منتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلد وتحرق مواد نفطية معظمها غير مُعالج مما يتسبب بانبعاثات سامّة.
وأعلنت بغداد نهاية 2024، إغلاق أكثر من 100 من هذه المعامل في محيط العاصمة "بسبب الانبعاثات غير الملتزمة بشروط البيئة"، مما ينذر بإغلاق مزيد من المصانع التي توظف مئات الأشخاص.
وتقول الشابة المغطاة بالغبار قرب مدينة الكفل بمحافظة بابل، ثاني أكثر محافظات العراق فقراً، "تعبت كثيراً لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟... لولا عملنا، أختي وأنا، لا يمكن لعائلتنا أن تعيش"، لافتة إلى أن العائلة لا تملك هواتف ولا تلفزيون.
وتشير إلى أنها تركت المدرسة في سن الـ10، وتضيف "لو كنت أمتلك المال، لكنت عُدت إليها، لكنني لا أمتلك شيئاً"، وداليا غالي وشقيقتها هما المعيلتان الوحيدتان لعائلتهما المؤلفة من 17 فرداً، بينهم مسنّون مرضى وأطفال، اثنان منهم فقط في المدرسة.
وتؤكد رفضها لأن يلتحق أشقاؤها الأصغر بالعمل نفسه، موضحة "نعلم مدى التعب الذي قد يعانونه".
ظروف العمل
يعيش نحو 17 في المئة من سكان العراق الذين يزيد عددهم على 45 مليوناً، في الفقر وفق السلطات، وأشارت الأمم المتحدة عام 2018 إلى أن خمسة في المئة من أطفال البلد دون سن الـ14، يعملون.
وعلى رغم الأخطار البيئية والصحية، أكد كل العمال الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية، أنهم مضطرون للاستمرار في عملهم.
ويتوافد العمال في الشتاء اعتباراً من الثانية فجراً في ظل البرد القارس إلى المكان حيث يعملون حتى الظهر، وتراوح أجورهم اليومية بين 20 ألف دينار عراقي (15 دولاراً تقريباً) و50 ألف دينار (38 دولاراً تقريباً)، ما يكفي بالكاد لتأمين القوت اليومي.
في الصيف، يبدأ دوامهم عند منتصف الليل وينتهي قرابة الثامنة صباحاً مع بزوغ الشمس وارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 مراراً.
تذهب الشقيقتان إلى العمل مع عمهما عطية غالي (43 سنة) الذي ترافقه كذلك بسيارته أحياناً زوجته تحرير وابنه البالغ 17 سنة.
وأصبح غالي الذي تنقل بين معامل الطابوق مذ كان يبلغ 12 سنة، مشرفاً اليوم على العمال في ثلاثة أقسام.
في مرحلة أولى، يعمل نحو 10 أشخاص (نساء وأطفال) على تحميل حمير بحجارة صُنعت من الطين.
عند امتلاء المقطورة الخشبية التي يجرّها الحمار، يُسَيّر الحيوان نحو نفق حجري ضخم هو "الفرن"، حيث يُفرّغ نحو أربعة عمال آخرين الحمولة ويكدسون القطع فوق بعضها من الأرض حتى السقف.
يخرج بعدها العمال من النفق ويشعلون على سطحه محركاً يعمل بالوقود وينفث دخاناً كثيفاً ويبث حرارة على الجدران المثقوبة لتسخين الطوب طيلة أربعة أيام حتى يتحول لونه من الأبيض إلى الأصفر ويصبح جاهزاً للبيع.
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نسبة تلوث مرتفعة
يقول غالي، "حين تحل الأعياد يطلب أطفالنا ملابس وأشياء أخرى فنبقى حائرين... فلا الرواتب تكفينا ولا الدولة تدعمنا" متابعاً "إنها أشغال شاقة".
لكنه لا يعرف غير هذه المهنة، و"لا باب رزق آخر" لديه، مشيراً إلى أنه سيُضطر إلى النزوح في حال إغلاق المعمل للبحث عن معمل آخر يقوم بالعمل نفسه.
خلال الصيف، ينتقل العمال إلى منازل من طين متهالكة في الموقع النائي، هرباً من انقطاع المياه والكهرباء في البلد الغني بالمواد النفطية لكن حيث البنى التحتية متهالكة بسبب نزاعات استمرت لعقود وفساد وسياسات عامة غير فعالة.
وكان العراق سادس أكثر بلد عانى في 2023 تلوث الهواء، بحسب شركة "آي كيو إير" (IQAir) التي تراقب جودة الهواء في العالم.
تحرير حمزة (35 سنة)، زوجة غالي، تزاول بدورها المهنة نفسها مذ كانت تبلغ 14 سنة، وتتمنى السيدة التي كانت تفضل أن تكون ربة بيت لولا الضيقة المادية، ألا ينتهي الأمر بأولادها مثلها بل "أن يصبحوا أطباء".
بين الحين والآخر، تتوقف حمزة التي تضع وشاحاً يغطي كل وجهها باستثناء عينيها الثاقبتين، لتوبّخ بصوتها الجهوري الأطفال المتقاعسين عن العمل أو لتمازح زميلاتها اللواتي يلتقطن أنفاسهن فيما يتوجه الحمار إلى الفرن.
إصابات ووفيات
يقول صباح مهدي (33 سنة) بعد تحميله شاحنة تستعد للانطلاق إلى السوق، "بعضنا يتعرض لإصابة خلال العمل أو حتى يموت"، مشيراً إلى أن زميلاً له قضى "فرماً بآليات تقطيع الطابوق... وآخر قضى احتراقاً" داخل الفرن.
وقضى العام الماضي 28 عاملاً في معامل الطابوق في وسط وجنوب العراق، وأُصيب أكثر من 80 آخرين جراء حوادث عمل أبرزها انفجار مخزن الوقود وحرائق وانهيار أسقف المعامل القديمة، بحسب مصادر طبية.
ويضيف العامل المياوم بتأثر، "ليس بمقدورنا أن نتوقف عن العمل ولا يوم"، مطالباً "الحكومة بأن تنظر في حالنا"، ومشيراً إلى أن لديه خمسة أطفال، منهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
في فرن آخر محاذ، يقول حمزة صغير (30 سنة)، الأب لطفلَين، "لا فائدة من كلامنا، لم ولن يسمعنا أحد في الدولة".
ويضيف الرجل الذي يعاني سعالاً مزمناً، "طلب مني الطبيب أن أتوقف عن العمل بسبب التراب والحرارة... لكن لا يمكنني ذلك"، متابعاً "أحلم بأن أترك المعامل وأشتري سيارة أجرة وأبني بيتاً".