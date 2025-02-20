2025-02-20 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن، يوم الخميس، أن الإنتاج في حقل "نفط خانة" في محافظة ديالى يبدأ خلال 18 شهراً بدلاً من 5 سنوات من خلال تسريع وتيرة الإنتاج "بشكل غير مسبوق"

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية التي أجراها اليوم للحقل النفطي ولقائه المشغل شركة جيوجايد الصينية.

وكشف المدير العام خلال زيارته عن ما اسماه بأنها خطة طموحة لبدء الإنتاج النفطي من الرقع الاستكشافية خلال عام ونصف العام فقط، مختصراً بذلك المدة الأصلية المقررة بخمس سنوات.

وأرجع هذا التقدم الاستثنائي إلى التعاون المثمر بين إدارة الشركة ممثلة بقسم حقول ديالى والإدارة المشتركة واللجان الفنية مع الشركة المشغلة للحقل.

وأوضح ياسين أن "حقل نفط خانة يمتد على مساحة شاسعة تبلغ (2250) كيلومتراً مربعأً، أي ما يعادل (40%) من مساحة العاصمة بغداد، وقد أنجزنا بنجاح أعمال المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد، فيما نقترب من استكمال المسح ثلاثي الأبعاد ".

وأوضح المدير العام أن " المشغل يعمل حالياً على إحالة العقود الرئيسية, كأعمال الحفـر، وتأهيل المنشآت، ونصب مركز عمليات معجل، بالإضافة إلى مد أنابيب تصدير النفط والغاز للمصادر القريبة".

كما أشار ياسين إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن البرنامج الحكومي الذي يتبناه رئيس الوزراء، ويحظى بدعم واهتمام مباشر من قيادة القطاع النفطي بشخص الوزير ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، معتبراً هذا المنجز فاتحة خير لأهالي محافظة ديالى.

من جانبه، أكد مدير الشركة الصينية المشغلة للحقل، أن الجدول الزمني للمشروع يتقدم بوتيرة تفوق المواعيد المحددة في العقد.

كما ثمّن الجهود الاستثنائية للقوات الأمنية بمختلف صنوفها في تأمين عمليات المسح الزلزالي رغم وعورة المنطقة وصعوبة تضاريسها.