العراق: تمثال "إله الشمس" وعشرات الآلاف من القطع الأثرية المهربة تعود إلى متحف بغداد

2025-02-20 14:00:03 - المصدر: فرانس 24

استرجعت السلطات العراقية عددا كبيرا من التماثيل والقطع الأثرية التاريخية التابعة لمتحف بغداد الوطني، من سويسرا واليابان بعد مساع دبلوماسية طويلة مع هذين البلدين. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "لقد تم استعادة عشرات الالاف من القطع الأثرية المهربة"، مضيفا أن هذه "العملية شكلت تحديا كبيرا بالنسبة للعراق". هذا الأخير لا زال يكثف من جهوده لإسترجاع جميع القطع الأثرية التي سرقت من متاحف البلاد سواء من قبل العراقيين أو من الأجانب.