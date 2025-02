ترامب: عام آخر مع بايدن وستندلع الحرب العالمية الثالثة

2025-02-20 14:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب العالمية الثالثة ليست في مصلحة أحد، لكن سنة أخرى من رئاسة سلفه جو بايدن كانت قد تؤدي إلى نشوبها. وقال ترامب خلال منتدى استثماري في ميامي بولاية فلوريدا، نظمته السعودية: "لا فائدة لأحد في نشوب حرب عالمية ثالثة، ولكنكم لستم بعيدين عنها. أقول لكم بصراحة إنكم لستم […]

