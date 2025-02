2025-02-20 14:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة نشر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، إحصائية رسمية لحالات الزواج والطلاق في العراق خلال الشهر الماضي.

