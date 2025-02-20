رئيس الوزراء: مهمة الحكومة تتركز على توفير الاسباب لعودة العراقيين من المهجر

2025-02-20 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان مهمة الحكومة تتركز على توفير الاسباب لعودة العراقيين من المهجر، داعيا المسيحيين العراقيين للمشاركة في حركة التنمية بجميع ارجاء العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من أبناء الجالية العراقية في ولاية ميشغان الأمريكية، من الطيف العراقي المسيحي".

واضاف البيان ان "رئيس الوزراء رحب بالحضور، مشيراً الى أبناء العراق من المسيحيين وما يتميزون به من وطنية عالية وتمسكهم ببلدهم، وأكد أن الحكومة تنظر الى جميع المكونات بعدالة ومن دون تمييز، وتعمل على معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الارهاب الذي استهدف العراقيين جميعاً، بهدف تفكيك السلم المجتمعي، وإحداث الفرقة بين ابناء المجتمع".

واشار رئيس الوزراء، الى أن "صفحة إرهاب داعش وحّدت جميع العراقيين الذين اصطفوا للوقوف بوجهها، واجهضوا مخططات الإرهاب، وجدد الإشارة الى أن مهمة الحكومة تتركز على توفير الاسباب لعودة العراقيين من المهجر خصوصا ابناء المكون المسيحي، كما تتواصل الجهود لتعزيز التوافق بين جميع المكونات في المناطق المطلوب إعمارها والتي دمرها الارهاب"، مبيناً "اتخاذ الحكومة عدة إجراءات وقرارات تخدم وتعالج اوضاع المسيحيين في مناطقهم".

وتابع، ان "الحرب ضد الارهاب عطلت التنمية وأخرت جهود الاعمار، وهذا كان تحدياً واجهته الحكومة، وحكومتنا تلقت مسؤوليتها في ظل ظروف استثنائية، وركزنا على محو آثار تأخر تقديم الخدمة في كل ارجاء العراق".

ولفت الى انه "أقررنا إنشاء صندوقٍ لإعمار سنجار وسهل نينوى، والجهود مستمرة من أجل تثبيت السكّان وتقديم الخدمات لهم، وطرحنا عدة مشاريع في صندوق إعمار سهل نينوى لخدمة تلك المناطق، وكانت "تلكيف" و"الحمدانية" خارج نطاق عمل الصندوق، فقدمنا حزمة من المشاريع الخدمية لخدمتها".

وبين انه "قدّمنا مسودة قانون الجرائم الدولية، وقوانين لحماية التنوع، وستراتيجية لتجريم ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، وهي تعطي اطمئناناً لجميع المكونات العراقية"، مردفاً انه "نريد ان نحافظ على التنوع الثقافي والديني الذي يعد مصدر ثراء اجتماعي للعراق".

ودعا رئيس الوزراء، بحسب البيان، "رجال الأعمال المسيحيين العراقيين للمشاركة في حركة التنمية بجميع ارجاء العراق"، مستدركاً ان "بغداد وعموم العراق تشهد تنمية وحركة تجارية غير مسبوقة، وندعو رجال الاعمال للاستثمار في مجالات الفندقة والمطاعم والمراكز التجارية".

واوضح ان "هناك خطاب موجّه ضد الوضع في العراق، لتشويه صورة الدولة والحكومة، في محاولة لعرقلة بناء الدولة وزعزعة الاستقرار"، مشددا "على الجالية العراقية مسؤولية مهمة توضيح صور التعايش السلمي في العراق بين جميع المكونات، والعمق التاريخي لهذا التعايش".