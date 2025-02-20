منظمة: رفات 32 ايزيديا ستصل يوم غد لسنجار

2025-02-20 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "بتريكور"لحقوق الإنسان في قضاء سنجار، يوم الخميس، أن رفات 32 شخصا من ضحايا الإيزيديينالذين قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية على يد تنظيم داعش عام 2014 ستصل القضاء غداالجمعة.

وقال مدير المنظمة خيري علي، لوكالة شفق نيوز،إن "الرفات ستصل الى مركز قضاء سنجار قادمة من الموصل، يوم غد الجمعة، وسيتمنقلها إلى النصب التذكاري".

وأضاف أنه "خلال هذه المرحلة ستتاح الفرصةلذوي الضحايا لفتح النعوش والإطلاع على ما تبقى من مقتنيات وملابس الضحايا، وفياليوم التالي سيتم دفنهم في مقبرة كوجو وفق مراسم دينية خاصة تليق بحجم المأساة التيتعرضوا لها".

وأشار علي، إلى أن "عدد الرفات التي تمدفنها حتى الان بعد فتح عدة مقابر جماعية بلغ 274، فيما تم فتح 58 مقبرة جماعية فيمناطق سنجار، بينما لا تزال 35 مقبرة أخرى بحاجة إلى الفتح والتحقيق فيها".

وأكد أن "فرق البحث واللجان المتخصصةتواصل عملها حاليا لفتح ثلاث مقابر جماعية داخل مركز القضاء، في إطار الجهودالمستمرة لاستعادة حقوق الضحايا وتوثيق الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحقالإيزيديين".

وكان مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيدعلي عباس قد أعلن، يوم الخميس الماضي 12 من شهر شباط/فبراير الجاري، تسليم رفات 32ضحية من الايزيديين الى ذويهم بعد انتهاء أعمال التأكد من هوياتهم عبر إجراءالفحوصات الخاصة بهم.

وشن تنظيم داعش في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماًموسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قواتالبيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادةالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومةالعراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار"على داعش في نهاية العام نفسه.