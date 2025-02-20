داخلية كوردستان تنفي تغيير إجراءات الحصول على التأشيرة

2025-02-20 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت مديرية التأشيرات في ديوان وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات في إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وأكدت المديرية، في بيان رسمي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن الزوار والسياح لا يزال بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى إقليم كوردستان عبر بوابة الزيارة الرسميةأو من خلال تقديم طلب خاص.

كما أوضح البيان أن مواطني الدول المدرجة ضمن القائمة A لا يزال بإمكانهم الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات والمنافذ الدولية كما هو معتاد، مؤكدًا عدم وجود أي تغييرات في إجراءات منح التأشيرات.

واختتمت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان بيانها بالتأكيد على أن جميع الأمور تسير وفق الإجراءات السابقة دون أي تعديل.