صور.. معرض فني في الجامع الكبير بالسليمانية للتخلي عن "التعليقات البذيئة"

2025-02-20 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتُتح في الجامع الكبير بمدينةالسليمانية، يوم الخميس، معرض فني يحمل عنوان "التخلي عن التعليقاتالبذيئة"، في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار المهذب والحد من ظاهرةالخطاب المسيء في الفضاء الإلكتروني.

وشهد المعرض حضور شخصيات ثقافية واجتماعيةبارزة إلى جانب مواطنين مهتمين بالفن وقضايا السلوك المجتمعي.

وقال ميَوان قرداغي، المشرف على المعرض، لوكالةشفق نيوز، إن "المعرض، الذي يقام داخل أروقة الجامع الكبير، يضم مجموعة مناللوحات الفنية التي تعكس الآثار السلبية للكلمات المسيئة والتعليقات غير اللائقة،سواء في الحياة اليومية أو على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف "تهدف الأعمال المعروضة إلى إيصالرسالة بصرية قوية تحث على التفاعل المسؤول واحترام الآخر، مما يعكس البعد الأخلاقيوالثقافي للمبادرة".

وبين قرداغي، أن "الهدف الأساسي من هذهالفعالية هو نشر الوعي حول خطورة التعليقات السلبية وأثرها على الأفراد والمجتمع،والدعوة إلى استخدام لغة بنّاءة تساهم في خلق بيئة إيجابية، سواء في الحياة العامةأو في الفضاء الرقمي".

وأشار إلى أن، "المعرض لاقى تفاعلًاكبيرًا من قبل الزوار، خاصة الشخصيات الثقافية والاجتماعية التي أكدت أهمية مثلهذه المبادرات في الحد من السلوكيات اللفظية الضارة وتعزيز ثقافة الاحترامالمتبادل".

ويُشكل هذا المعرض خطوة جديدة ضمن الجهودالرامية إلى التوعية المجتمعية من خلال الفن، حيث يسعى المنظمون إلى ترسيخ ثقافةالحوار المسؤول، سواء داخل الفضاء الإلكتروني أو في الحياة العامة.

ومع ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي،تزداد الحاجة إلى مبادرات من هذا النوع، والتي تسلط الضوء على أهمية إختيارالكلمات بعناية، إدراكًا لتأثيرها العميق على الأفراد والمجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المخاوفبشأن تأثير التعليقات المسيئة في الفضاء الرقمي على الصحة النفسية والسلمالاجتماعي، حيث باتت شبكات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للخطاب السلبي والتنمرالإلكتروني.