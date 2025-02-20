شاب يحرق والده حيا بمادة النفط ويلوذ بالفرار في منطقة الحميدية ببغداد

2025-02-20 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بأقدام شاب على حرق والده بمادة النفط ضمن منطقة الحميدية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، بأن "شاب اقدم على حرق ابيه مستخدما مادة النفط داخل منزلهم ضمن منطقة الحميدية، ما اسفر عن اصابته بحروق خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى".

وأضاف، ان "الابن لاذ بالفرار"، مشيرا الى، ان "الحادث وقع نتيجة مشاجرة عائلية بين الابن والأب حيث يعمل الأخير منتسب في وزارة الداخلية".