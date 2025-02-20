بمشاركة مجموعة من الشعراء.. اتحاد الأدباء يقيم جلسة شعرية عامرة

2025-02-20 14:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - عدي العبادي

أقام نادي الشعر، في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ،اليوم الخميس، جلسة شعرية عامرة بمشاركة مجموعة من الشعراء، ومرافقة عازف العود، الفنان طلال علي، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمّين بالشعر.

وقال مدير الجلسة، الشاعر خالد الحسن، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "هذه الجلسة استثنائية لأنها تقام بالتزامن مع احتفال العشاق حول العالم بعيد الحب ليكون الشعر هو الوجه الحسن واللافتة الأجمل لهذا اليوم".

وافتتح الفنان طلال علي ، الجلسة بمقطوعة موسيقية شهدت تفاعلاً رائعاً من الحاضرين.

فيما قص الشاعر، محمد أحمد فارس، باب القراءات الشعرية ثم تبعه كل من الشعراء مصطفى ساهي وإيناس فيليب، ثم عاد علي بصوته الجميل ليغني أغنيات أضفت على الجلسة جمالاً وتميزاً وبهجة، لتتوالى القراءات الشعرية للشعراء، رافد عزيز القريشي ويحيى الرحال وحسين السلطان، ليكون الحب في جميع القصائد هو العلامة الفارقة المهيمنة على الجلسة.