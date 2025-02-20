مسؤولية وطنية.. الاسدي يؤكد دعم الايتام وشمولهم بالحماية الاجتماعية

2025-02-20 14:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أن دعم الأيتام مسؤولية وطنية، فيما اشار إلى أن الوزارة مستمرة في شمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية وتعزيز العملية التربوية لضمان مستقبلهم.

وقال الاسدي لدى وصوله محافظة النجف الأشرف، التي استهلها بزيارة مدرسة الفرح النموذجية الثانية المخصصة لأبناء الشهداء والايتام من ابناء المستفيدين من الحماية الاجتماعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مدارس خاصة بالأيتام تعد خطوة مهمة في رعاية هذه الفئة"، مؤكدا أن "الوزارة داعمة لهذه التجربة وستواصل جهودها لضمان نجاحها واستمرارها".

وحسب البيان فان "الوزير استمع خلال زيارته نائب المحافظ ومستشارة رئيس مجلس الوزراء إلى الملاكات التدريسية حول آلية المناهج التربوية المقدمة للطلبة من الأيتام"، مشيرا إلى، أن "هذه المبادرة تذكرنا بنهج الإمام علي (عليه السلام) وتأكيده على رعاية الأيتام وكفالتهم".

واوضح ان "الوزارة اطلقت سابقا حملة شمول كبرى للأيتام بإعانة الحماية الاجتماعية، وتمكنت من شمول ما يقارب 130 ألف يتيم حتى الآن"، لافتا الى، انه "سيتم شمول الايتام في هذه المدرسة بالاعانة الاجتماعية، وان العمل يجري لاكمال إجراءات شمول جميع الأيتام المسجلين في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية".

كما أكد حسب البيان على "الاستمرار في تقديم المنحة الطلابية بالتنسيق مع وزارة التربية، ما أسهم ذلك في إعادة 150 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة، كما ساعد في تعزيز الالتزام بالحضور لأكثر من مليونين و200 ألف طالب الى الصفوف الدراسية".

وجدد الاسدي "التزام الوزارة بدعم العملية التربوية ورعاية الأيتام"، مبينا، أن "الجهود مستمرة لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم تساهم في تنمية قدراتهم وتأمين مستقبلهم".



